Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Time.

Чому обіцянки Трампа про гарантії безпеки для України порожні?

Головна ідея запропонованої мирної угоди полягає в наданні Америкою надійних гарантій безпеки для України в обмін на відмову від частини територій Донбасу. Така угода здається зрозумілою, оскільки Зеленському потрібно було показати готовність до "жертви", яку не підтримує більшість його населення.

Втім, за інформацією видання, гарантії безпеки від Дональда Трампа є досить ненадійними, з огляду на його дії та заяви. Попри свої погрози Росії, він ніколи не показував готовність реально протистояти Путіну, зокрема військово. Ба більше – за час свого президентства Трамп зменшив військову та фінансову допомогу Україні та прийняв абсурдний російський наратив про те, що саме Україна почала цю війну. Водночас президент США неодноразово наголошував на посиленні економічних зв'язків із Кремлем.

Автор статті переконаний, що формальне зобов'язання Трампа про безпеку України не змінить його ставлення до війни та Росії. Це не лише через його тривалу історію нібито невиконаних контрактів як бізнесмена чи низку відмов від минулих угод як президента. Лідер США неодноразово заявляв, що навіть оборонна гарантія НАТО за статтею 5 діє лише в разі сплати союзниками "усіх рахунків". Крім того, президент Штатів говорив, що заохочуватиме Росію "робити все, що їй заманеться" з країною-членом НАТО, якого він вважатиме порушником, а значення статті 5 "залежить від визначення кожного".

Щодо мирної угоди – в ній передбачається, що гарантії безпеки поширюватимуться лише "на значний, навмисний та тривалий" збройний напад з боку Росії. Фактично, Трамп може відмовитись надавати підтримку Україні, якщо вважатиме агресію Путіна незначною, випадковою чи тимчасовою.

У виданні наголошують, що готовність Трампа повірити Росії, а не Україні у справі нібито нападу на резиденцію Путіна, демонструє, як виглядатиме майбутнє. Кремль вигадуватиме привід для агресії проти України, а Трамп виправдовуватиме Путіна, а не підтримуватиме Україну.

Які пункти мирного договору здатні замінити гарантії безпеки від США?

Автор підкреслює, що Зеленському варто зосередитись на більш надійних та реальних варіантах забезпечення миру для України. Мовиться про доступ до заморожених російських активів у розмірі понад 200 мільярдів доларів, які зберігаються у ЄС, США та Японії.

Крім того, Україна має наполягати на отриманні нового великого пакета озброєння від США, зокрема Patriot та інші системи ППО, ракети далекого радіуса дії, винищувачі F-16, боєприпаси та артилерію. Джерела фінансування цієї допомоги можуть бути різними – від російських активів до Конгресу.

Ще одним пунктом угоди, ціннішим за гарантії безпеки від Трампа, міг би стати контроль над Запорізькою АЕС, яка наразі перебуває під окупацією Росії. Зазначимо, що Україна вже запропонувала США спільне управління ЗАЕС за формулою 50 на 50. Так, половина виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо половини США самостійно визначає розподіл.

Президенту України варто поставити в пріоритет американські інвестиції, оскільки присутність компаній США та фахівців не лише підтримає розвиток української економіки та відкриє нові можливості для США, а й надасть Штатам вагомий вплив на майбутню стабільність і процвітання України. Це стане додатковим фактором, який стримає агресію Росії.

