Первую версию плана создавали по дороге с Ближнего Востока в октябре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как разрабатывали мирный план США?

В октябре 2025 года, как пишет издание, Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности подготовить план прекращения войны в Украине, подобный Газе. Первый вариант документа спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер начали писать в самолете после соглашения между Израилем и ХАМАС. Сейчас это и есть мирный план из 28 пунктов.

Анонимные чиновники США добавили, что формировали проект на основе информации от инсайдера из Кремля, который встречался с помощниками в Майами.

Российские пожелания в документе обеспечил связанный с Владимиром Путиным и знакомый с Кушнером Кирилл Дмитриев. По данным источников, его привезли в Майами в конце октября на три дня обсуждений в доме Виткоффа.

Параллельно, как передает издание, американская команда держала связь с Киевом. Отмечается, что украинский чиновник организовал два звонка с Владимиром Зеленским.

Когда проект мирного плана распространили медиа, то оказалось, что его условия в основном выгодны России. Это возмутило Европу и сторонников Украины в Конгрессе. В результате администрация Трампа столкнулась с трансатлантическим кризисом.

Именно Дмитриев, как говорят американские чиновники, настаивал запретить Украине вступать в НАТО, вывести ВСУ с Донбасса и сократить численность армии. Кроме того, предлагал расширить экономическое сотрудничество США и России в сферах энергетики и искусственного интеллекта.

Источники отмечаются, что впоследствии в Майами секретарь СНБО Рустем Умеров якобы ознакомился с документом и сказал авторам, которые его и пригласили, что он более выгоден России. Также добавляют, что Умеров рекомендовал проинформировать Зеленского о плане.

Как передает издание, Кушнер и Уиткофф 16 ноября представили план президенту Украины, который поблагодарил, в том числе Трампа, за усилия. Однако Зеленский сказал, что вернется со своими мыслями, ведь "над планом еще нужно поработать".

Копию плана получил госсекретарь США Марко Рубио 18 ноября. После обнародования в СМИ он отвечал на звонки от партнеров из Европы, которые были шокированы условиями документа, отмечает СМИ.

Некоторые законодатели заявили журналистам, что Рубио указал на российское влияние на проект, хотя позже он это опроверг.

Мирное предложение подготовили США. Оно базируется на информации от российской стороны. Но оно также базируется на предыдущей и текущей информации от Украины,

– сказал Рубио журналистам.

