Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Что говорит Умеров о возможной встрече Трампа и Зеленского?

После встречи в Женеве и на ней Украина неоднократно благодарила США за помощь в завершении войны и заключении мира. Стороны провели продуктивные и конструктивные консультации и имеют общее понимание по ключевым условиям мирного соглашения.

По словам Рустема Умерова, теперь украинская сторона ждет дальнейших шагов и поддержки партнеров из Европейского Союза.

Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом,

– сообщил глава СНБО.

Напомним, в Белом доме накануне сказали, что хотя запрос на встречу президентов и есть, на этой неделе переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа не запланированы.

Как военные оценивают мирный план Трампа?

Свое мнение в эфире 24 Канала высказал майор ВСУ Тарас Березовец. Он имеет негативное отношение к мирному плану США, в частности, к пунктам о подтверждении суверенитета Украины, сокращение Вооруженных Сил и запрет вступления в НАТО. Именно эти пункты были неприемлемыми для многих украинцев и для европейских партнеров, которые надеются, что украинская армия и в дальнейшем будет защищать их от нападения агрессора.

Что известно о согласовании мирного плана Трампа?