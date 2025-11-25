Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова.
Что говорит Умеров о возможной встрече Трампа и Зеленского?
После встречи в Женеве и на ней Украина неоднократно благодарила США за помощь в завершении войны и заключении мира. Стороны провели продуктивные и конструктивные консультации и имеют общее понимание по ключевым условиям мирного соглашения.
По словам Рустема Умерова, теперь украинская сторона ждет дальнейших шагов и поддержки партнеров из Европейского Союза.
Мы ожидаем организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом,
– сообщил глава СНБО.
Напомним, в Белом доме накануне сказали, что хотя запрос на встречу президентов и есть, на этой неделе переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа не запланированы.
Как военные оценивают мирный план Трампа?
Свое мнение в эфире 24 Канала высказал майор ВСУ Тарас Березовец. Он имеет негативное отношение к мирному плану США, в частности, к пунктам о подтверждении суверенитета Украины, сокращение Вооруженных Сил и запрет вступления в НАТО. Именно эти пункты были неприемлемыми для многих украинцев и для европейских партнеров, которые надеются, что украинская армия и в дальнейшем будет защищать их от нападения агрессора.
Что известно о согласовании мирного плана Трампа?
Во время швейцарской встречи Украина существенно изменила мирный план США. По согласованию сторон из него убрали максималистские требования России и таким образом уменьшила количество пунктов с 28 до 19. Киев вместе с партнерами считает, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для дискуссий о контроле над территориями.
Американские предложения являются основой для плана, но значительную роль в сутверждении его окончательного вида играют именно мнение европейских партнеров.