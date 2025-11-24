Часть вопросов, в частности по ЕС и НАТО, решили вынести в отдельный блок. Об этом сообщил Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, пишет 24 Канал.
Какую роль в формировании "мирного плана" играет США и ЕС?
Базой для формирования "мирного плана" являются американские предложения, однако значительную роль в этом процессе играют европейские партнеры. По словам Тихого, переговоры в Женеве прошли на конструктивном и оптимистическом тоне, а делегациям удалось детально проработать ключевые пункты, предложенные США. Также он отметил, что американская сторона учитывает украинские предложения, а часть положений уже проходили доработку.
Тихий сообщил, что стороны уже имеют обновленный вариант документа, однако работа продлится еще несколько дней или даже неделю. Все переговоры проходят в тесной координации с европейскими партнерами Украины. В то же время представитель уточнил, что отдельные вопросы планируют вынести на уровень обсуждения между президентами Украины и США.
Также он подчеркнул важность сохранения единства между партнерами и сообщил, что вопросы, связанные с ЕС и НАТО планируют вынести в отдельный переговорный блок.
Мы рассматриваем американские предложения как основу для работы, в которой есть роль Европы... Уже есть понимание, что европейские и натовские вопросы, то, что касается ЕС и НАТО коллективного, их вопросов – будет выведено в отдельный трек. Это очень важно, они это очень приветствуют,
– сказал Тихий.
Комментируя возможный визит Владимира Зеленского в США, спикер МИД отметил, что говорить конкретику рано, но такая перспектива не исключается.
Что известно о "мирном плане" США?
Мирный планлан Трампа содержал 28 пунктов, включая ограничение численности ВСУ и запрет вступления в НАТО. Украинские и европейские чиновники раскритиковали такое предложение президента США и заявили, что оно более выгодно Москве, чем Киеву.
Согласно предложенному 28-пунктному плану, Россия должна была пообещать не совершать новых нападений. Зато страна-агрессор получила бы возможность вернуться в глобальную экономику, включая смягчение санкций.
По территориям – Крым и Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.
После встречи представителей Украины, США и ЕС в Женеве мирный план Трампа был изменен – часть пунктов изъяли или изменили. Советник главы ОП Александр Бевз отметил, что ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции США.