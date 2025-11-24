Часть вопросов, в частности по ЕС и НАТО, решили вынести в отдельный блок. Об этом сообщил Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Еще много работы впереди": в ЕС заявили о значительном прогрессе в мирных переговорах

Какую роль в формировании "мирного плана" играет США и ЕС?

Базой для формирования "мирного плана" являются американские предложения, однако значительную роль в этом процессе играют европейские партнеры. По словам Тихого, переговоры в Женеве прошли на конструктивном и оптимистическом тоне, а делегациям удалось детально проработать ключевые пункты, предложенные США. Также он отметил, что американская сторона учитывает украинские предложения, а часть положений уже проходили доработку.

Тихий сообщил, что стороны уже имеют обновленный вариант документа, однако работа продлится еще несколько дней или даже неделю. Все переговоры проходят в тесной координации с европейскими партнерами Украины. В то же время представитель уточнил, что отдельные вопросы планируют вынести на уровень обсуждения между президентами Украины и США.

Также он подчеркнул важность сохранения единства между партнерами и сообщил, что вопросы, связанные с ЕС и НАТО планируют вынести в отдельный переговорный блок.

Мы рассматриваем американские предложения как основу для работы, в которой есть роль Европы... Уже есть понимание, что европейские и натовские вопросы, то, что касается ЕС и НАТО коллективного, их вопросов – будет выведено в отдельный трек. Это очень важно, они это очень приветствуют,

– сказал Тихий.

Комментируя возможный визит Владимира Зеленского в США, спикер МИД отметил, что говорить конкретику рано, но такая перспектива не исключается.

Что известно о "мирном плане" США?