Частину питань, зокрема щодо ЄС та НАТО, вирішили винести в окремий блок. Про це повідомив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, пише 24 Канал.

Яку роль у формуванні "мирного плану" відіграє США та ЄС?

Базою для формування "мирного плану" є американські пропозиції, однак значну роль у цьому процесі відіграють європейські партнери. За словами Тихого, переговори у Женеві пройшли на конструктивному та оптимістичному тоні, а делегаціям вдалось детально опрацювати ключові пункти, запропоновані США. Також він наголосив, що американська сторона враховує українські пропозиції, а частина положень уже проходили допрацювання.

Тихий повідомив, що сторони вже мають оновлений варіант документа, однак робота триватиме ще кілька днів або навіть тиждень. Усі переговори відбуваються у тісній координації з європейськими партнерами України. Водночас речник уточнив, що окремі питання планують винести на рівень обговорення між президентами України та США.

Також він підкреслив важливість збереження єдності між партнерами та повідомив, що питання пов'язані з ЄС та НАТО планують винести в окремий переговорний блок.

Ми розглядаємо американські пропозиції як основу для роботи, в якій є роль Європи… Вже є розуміння, що європейські й натівські питання, те, що стосується ЄС і НАТО колективного, їхніх питань – буде виведене в окремий трек. Це дуже важливо, вони це дуже вітають,

– сказав Тихий.

Коментуючи можливий візит Володимира Зеленського до США, речник МЗС зауважив, що говорити конкретику зарано, але така перспектива не виключається.

Що відомо про "мирний план" США?