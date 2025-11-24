Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Що в Європі кажуть про мирні переговори?

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що центральна роль ЄС у забезпеченні "остаточного, справедливого та тривалого миру" для України має бути повністю відображена в будь-якому надійному плані.

Ще багато роботи попереду. Ми готові зробити свій внесок,

– додала вона.

Речниця нагадала, що зараз в Анголі відбувається зустріч лідерів ЄС у змішаному форматі. Її ініціював президент Євроради Антоніу Кошта, аби узгодити подальші дії Євросоюзу.

За словами Піньо, європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України.

Кордони не можуть бути змінені силою, тому ми говоримо про територіальну цілісність. По-друге, жодних обмежень для збройних сил України та ЄС, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів, тим самим підриваючи європейську безпеку,

– підсумувала посадовиця.

Паула Піньо також прокоментувала плани надати Україні так звану репараційну позику. Вона зазначила, що ініціатива "стає ще більш актуальною на цьому тлі".

Який план підготували європейські лідери?