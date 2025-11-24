Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Что в Европе говорят о мирных переговорах?
Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что центральная роль ЕС в обеспечении "окончательного, справедливого и длительного мира" для Украины должна быть полностью отражена в любом надежном плане.
Еще много работы впереди. Мы готовы внести свой вклад,
– добавила она.
Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Анголе проходит встреча лидеров ЕС в смешанном формате. Ее инициировал президент Евросовета Антониу Кошта, чтобы согласовать дальнейшие действия Евросоюза.
По словам Пиньо, европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины.
Границы не могут быть изменены силой, поэтому мы говорим о территориальной целостности. Во-вторых, никаких ограничений для вооруженных сил Украины и ЕС, что сделает Украину уязвимой к будущим нападениям, тем самым подрывая европейскую безопасность,
– подытожила чиновница.
Паула Пиньо также прокомментировала планы предоставить Украине так называемый репарационный заем. Она отметила, что инициатива "становится еще более актуальной на этом фоне".
Какой план подготовили европейские лидеры?
На фоне обсуждений мирного плана Трампа Европа подготовила собственное контрпредложение по прекращению войны в Украине. Документ состоит из 24 пунктов.
План включает создание механизмов мониторинга прекращения огня с участием третьих стран и союзников Украины под руководством США, обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и освобождение гражданских, включая незаконно вывезенных Россией детей.
Согласно опубликованному тексту, Украина будет сохранять суверенитет, будет иметь право размещать силы союзников и не будет накладывать ограничений на ВСУ и оборонную промышленность.