Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Встреча в Женеве завершилась: Украина говорит о прогрессе, США вносят некоторые изменения в мирный план

Что предусматривает план ЕС по завершению войны?

Западное издание опубликовало европейское контрпредложение к мирному плану Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Документ состоит из 24 пунктов.

План включает создание механизмов мониторинга прекращения огня с участием третьих стран и союзников Украины под руководством США, обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и освобождение гражданских, включая незаконно вывезенных Россией детей.

Документ предусматривает, что переговоры по территориям будут происходить по текущей линии фронта, а с наступлением стабильного прекращения огня будет предоставляться гуманитарный доступ.

Согласно опубликованному тексту, Украина будет сохранять суверенитет, будет иметь право размещать силы союзников и не будет накладывать ограничений на ВСУ и оборонную промышленность.

Также предусмотрено возможность вступления Украины в НАТО и ЕС, экономическое сотрудничество, компенсацию, в том числе за счет российских активов.

В отношении России, то санкции могут смягчить после достижения мира, а в случае нарушения соглашения – восстановлены.

Полный текст плана ЕС / Фото The Telegraph

Мирный план для завершения войны: последние заявления