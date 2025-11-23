Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Що передбачає план ЄС щодо завершення війни?

Західне видання опублікувало європейську контрпропозицію до мирного плану Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Документ складається з 24 пунктів.

План включає створення механізмів моніторингу припинення вогню за участю третіх країн та союзників України під керівництвом США, обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх" і звільнення цивільних, включно з незаконно вивезеними Росією дітьми.

Документ передбачає, що переговори щодо територій відбуватимуться по поточній лінії фронту, а з настанням стабільного припинення вогню надаватиметься гуманітарний доступ.

Згідно з опублікованим текстом, Україна зберігатиме суверенітет, матиме право розміщувати сили союзників та не накладатиме обмежень на ЗСУ та оборонну промисловість.

Також передбачено можливість вступу України до НАТО та ЄС, економічну співпрацю, компенсацію, в тому числі коштом російських активів.

Щодо Росії, то санкції можуть пом'якшити після досягнення миру, а в разі порушення угоди – відновлені.

Повний текст плану ЄС / Фото The Telegraph

