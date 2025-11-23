Він також додав, що сьогоднішні зустрічі були "найпродуктивнішими та найбільш значущими" в мирному процесі. Про це повідомляє 24 Канал.

Яких результатів досягнули під час переговорів у Женеві?

За словами Рубіо, команда Вашингтона вносить "деякі зміни" до мирного плану, вочевидь, на основі пропозицій України.

У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу,

– сказав держсекретар США.