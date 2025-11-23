Що написав Умєров про мирний план США?

Українська делегація працює в Женеві з американцями та європейцями. Секретар РНБО написав, що очікують на подальший прогрес упродовж суботи, 23 листопада.

Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі,

– написав Умєров.

Фактично він доповнив заяву Володимира Зеленського про те, що США "можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".