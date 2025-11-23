Про це президент США написав у своїй соціальні мережі Truth Social, передає 24 Канал.

Що написав Трамп про війну в Україні?

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні є "жорстокою та програшною для обох сторін" і, за його словами, не відбулася б за "сильного керівництва" у США.

Чинний американський президент вкотре стверджує, що вторгнення Росії стало можливим саме під час президентства Джо Байдена.

Трамп також дорікнув українській владі за нібито відсутність вдячності за надану підтримку.

"Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії,

– йдеться в дописі Трампа.

Крім того, президент США заявив, що його країна продовжує передавати "великий обсяг озброєнь" НАТО для України.