Президент зізнався, що США тиснуть на Україну, аби вона погодилася з цим мирним планом. Зараз, за словами політика, один з найважчих моментів нашої історії, передає 24 Канал.

Дивіться також Інакше – катастрофа: ексглава розвідки сказав, як Україні не потрапити в пастку США та РФ

Що означає мирний план Трампа для України?

Зеленський пояснив, що Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або вона втратить гідність, або ключового партнера, або вона піде на 28 пунктів мирного плана, або на неї чекає вкрай важка зима.

Президент зауважив, що мирний план США означає для України життя без свободи, без гідності, без справедливості. Американська пропозиція полягає у тому, щоб українці повірили тому, хто напав на них вже двічі.

Політик додав, що у Вашингтоні очікують відповідь від України. Втім, він вже дав її 20 травня 2019 року, коли присягався бути вірним своєму народові і захищати його інтереси, вступаючи на посаду президента.

Для мене це непротокольна формальність для галочки це клятва. І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу,

– запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що в будь-яких перемовинах має бути врахований національний інтерес України. Київ не робитиме різких заяв і планує спокійно та конструктивно працювати зі США та іншими партнерами. Він зазначає, що буде переконувати союзників, пропонувати альтернативи й відстоювати ключові для України позиції. Водночас він підкреслює: Україна не дасть ворогу підстав казати, що саме вона блокує мирний процес.

За словами Зеленського, він і команда працюватимуть цілодобово стільки, скільки потрібно, щоб у запропонованому плані не були упущені два фундаментальні принципи – гідність і свобода українців. На цих засадах тримається все інше: суверенітет, незалежність, територія, люди та майбутнє країни. Ціль України – закінчення війни, але не ціною існування держави, Європи чи глобального миру.

Президент також закликав українців згадати єдність перших днів вторгнення й відкласти вбік внутрішні чвари. У країні, що воює, парламент і уряд повинні працювати злагоджено та ефективно. Він нагадує, що ворогом є Росія, і це не можна підмінювати внутрішніми конфліктами.

Зеленський попередив, що наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події.

Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права,

– заявив президент.

Звернення Зеленського до українців на тлі тиску з боку США: дивіться відео