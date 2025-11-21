Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив, що Україна надто сильно поклалась на підтримку Дональда Трампа, який вкрай часто змінює свою думку щодо війни. Водночас шанс змінити ситуацію на свою користь ще є.

Як Кремль зміг об'єднатися зі США?

Російська пропаганда, що міцно вкорінилась не лише в Україні, але й у Європі та США, намагається переконати, що завойовує нові й нові території на фронті. Володимир Путін впевнено заявляє, що за пів року нібито зможе захопити Донеччину, частину Харківщини й Запоріжжя. Увесь цей інформаційний тиск спрямований на те, аби переконати українців, що шансів на перемогу вже немає.

Тут одразу є пастка – Росія заявила про готовність до переговорів і що це Україна зривала процес. Під це Трамп одразу підготував альтернативу: 28 пунктів "мирного плану", погоджений з Росією, який чисто формально треба презентувати Україні та Європі. Звісно, ми на нього не погодимось, там є принципові позиції, які для нас неприпустимі,

– наголосив Микола Маломуж.

Росія почала роботу одразу на кількох напрямках: тисне на фронті, б'є по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі, і тісно співпрацює зі США, коли здавалося, що контакти між країнами призупинилися.

Фактично Кремль натиснув насамперед на адміністрацію Трампа, переконавши її, що у всьому винна Україна. Це відобразилося і в пунктах так званого "мирного плану", де Росія не поступається абсолютно нічим, коли Україна має віддати все.

Зверніть увагу! За даними Reuters, США погрожують Україні припинити обмін розвідданими й надання зброї, якщо Київ не прийме нового мирного плану до 27 листопада (День подяки в Америці – 24 Канал).

"Нам потрібно активніше працювати з американським блоком, не послабляючи контакти, коли з'являються перші позитивні тенденції. Треба залучити всі ресурси – контакти з Трампом, Венсом, Рубіо, Конгресом, Сенатом тощо – щоб продовжити далі процес підтримки України. Ми дуже мало зробили, щоб американці стали агресивнішими щодо Росії, щоб умови ставили Путіну, а не нам", – підкреслив ексрозвідник.

У цьому контексті Маломуж зауважив, що Україна активно укладає угоди з європейськими партнерами на перспективу, коли варто приділяти більше уваги тому, що відбувається зараз. Зокрема, склалась ситуація, за якої Європу фактично усунули від переговорів щодо завершення війни.

Однак, видається, "мирний план" Росії та США став "холодним душем" для європейських лідерів, які обурилися ініціативами Трампа й відкидають основні положення згаданого плану. Якщо Україна та Європа об'єднають зусилля для системного впливу на Білий дім, є ймовірність, що він все ж підтримає мирний план, який буде вигідним для Києва.

