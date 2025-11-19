Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія, передає 24 Канал.
Дивіться також Зовсім скоро: у Politico розповіли, коли Білий дім очікує рамкової мирної угоди щодо України
Чому Путін розчаровує Трампа?
Під час промови президент США Трамп повідомив, що розчарований Володимиром Путіним. Ба більше, російський диктатор про це знає.
Трамп згадав про свої попередні успіхи, заявивши, що раніше йому нібито вдалося владнати низку війн. Війна в Україні ж, за його словами, залишилась одна із них.
Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає,
– сказав лідер США.
Трамп додав, що очікував, що завершити війну Росії проти України буде "найлегшим", але визнав, що це не так.
Останні заяви про мир в Україні
Politico писали, що Білий дім нібито розраховує отримати рамкову угоду щодо миру в Україні до кінця листопада або навіть "уже цього тижня". Ймовірно, запропонований план не враховує позицій Києва та європейських партнерів.
Президент Франції Макрон вважає, що мир в Україні можливий до 2027 року. До Різдва коаліція планує перейти до нового етапу розгортання сил в Україні.
Андрій Сибіга вважає, що Росія буде змушена зупинити війну, оскільки втрачатиме ілюзії про перемогу, а вартість агресії для Путіна постійно зростає.