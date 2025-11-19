Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на інвестиційному форумі США – Саудівська Аравія, передає 24 Канал.

Чому Путін розчаровує Трампа?

Під час промови президент США Трамп повідомив, що розчарований Володимиром Путіним. Ба більше, російський диктатор про це знає.

Трамп згадав про свої попередні успіхи, заявивши, що раніше йому нібито вдалося владнати низку війн. Війна в Україні ж, за його словами, залишилась одна із них.

Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає,

– сказав лідер США.

Трамп додав, що очікував, що завершити війну Росії проти України буде "найлегшим", але визнав, що це не так.

Останні заяви про мир в Україні