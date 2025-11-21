Під час вечірнього звернення до українців за 20 листопада глава держави підтвердив, що мав зустріч із представниками США. Ті представили йому американське бачення закінчення війни – пункти мирного плану, передає 24 Канал.

Як Зеленський відреагував на мирний план Трампа?

Володимир Зеленський нагадав, що з перших днів війни Україна займає одну надзвичайно просту позицію: їй потрібен справжній мир, який би унеможливив повторне вторгнення Росії, поважав її незалежність, суверенітет і гідність українського народу.

За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.

Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,

– наголосив політик.

Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський зазначив, що підтримка США може реально наблизити мир, і Україна не хоче цього втратити.

Росія, на його думку, не прагне миру й лише тягне час, щоб послабити санкції. Америка, вважає президент, здатна змусити Росію серйозно говорити про завершення війни.

Глава держави заявив, що робитиме все, щоб ніхто не звинуватив Україну у зриві дипломатії.

Що відомо про мирний план США?