Під час вечірнього звернення до українців за 20 листопада глава держави підтвердив, що мав зустріч із представниками США. Ті представили йому американське бачення закінчення війни – пункти мирного плану, передає 24 Канал.
Дивіться також Не випадково, – республіканець сказав, з чим пов'язаний візит посадовців США до Києва
Як Зеленський відреагував на мирний план Трампа?
Володимир Зеленський нагадав, що з перших днів війни Україна займає одну надзвичайно просту позицію: їй потрібен справжній мир, який би унеможливив повторне вторгнення Росії, поважав її незалежність, суверенітет і гідність українського народу.
За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.
Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,
– наголосив політик.
Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.
Володимир Зеленський зазначив, що підтримка США може реально наблизити мир, і Україна не хоче цього втратити.
Росія, на його думку, не прагне миру й лише тягне час, щоб послабити санкції. Америка, вважає президент, здатна змусити Росію серйозно говорити про завершення війни.
Глава держави заявив, що робитиме все, щоб ніхто не звинуватив Україну у зриві дипломатії.
Що відомо про мирний план США?
- 19 листопада західні ЗМІ повідомили про те, що американці та росіяни розробили план врегулювання війни в Україні. Це нібито зробили за спиною у Києва.
- У Білому домі уточнили, що над мирною пропозицією працювали Стів Віткофф і Марко Рубіо. Дональд Трамп її підтримав.
- 20 листопада Володимир Зеленський зустрівся із американськими представниками на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом. Президент України погодився на "жорсткий термін" підписання мирної угоди.
- У США очікують, що Зеленський підпише мирну угоду до 27 листопада. Опісля її представлять Москві.
- У Європі та Києві незадоволені пунктами мирного плану. Там вважають, що він передбачає капітуляцію України.
- Тим часом американські чиновники запевняють, що план ще може зазнати змін. На поступки змусять піти не лише Україну, але й Росію.