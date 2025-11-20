Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що передбачає мирний план США?

Американські чиновники заявили, що план усе ще доопрацьовується, і будь-яка фінальна угода вимагатиме поступок з обох сторін, а не лише від України.

За словами посадовців, деякі пункти, що нині обговорюються і можуть виглядати вигідними для Москви, не є остаточними та, ймовірно, зазнають змін. Під час брифінгу в четвер прессекретарка Білого дому заявила, що план залишаться "в процесі формування".

Після зустрічі з високопосадовцем армії США Володимир Зеленський погодився співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом, заявивши, що готовий до "конструктивної, чесної та швидкої роботи" заради миру.

План із 28 пунктів, який Дональд Трамп переглянув і підтримав, є новою спробою Білого дому покласти край війні Росії проти України. Деякі пропозиції, зокрема територіальні поступки щодо територій, які нині не контролює Росія, раніше були неприйнятними для Києва. Однак американські посадовці вважають, що з'явилося "нове вікно можливостей" для відновлення мирних переговорів.

Наразі план досі перебуває на стадії розробки, і багато його пунктів не фіналізовані.

Як Україна реагує на ініціативи США?