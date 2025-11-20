Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як пройшла зустріч Зеленського та Дрісколла?

Володимир Зеленський заявив, що команди України та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи,

– наголосив він.

Окремо президент поінформував Дрісколла про російський ракетний удар по Тернополю.

За його словами, ракета Х-101, якою ворог вдарив по звичайній багатоповерхівці, була виготовлена у 2025 році. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Через це Україна розраховує на допомогу США в обмеженні всіх схем.

Під час зустрічі Володимир Зеленський передав міністру Дрісколлу матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей.

Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними,

– підсумував глава держави.

Який мирний план розробили у США?