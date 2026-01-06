Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, наголосивши, що варто усвідомити, що вже не буде добровільної мобілізації. З його слів, черги у військкомати утворюються лише на початку війни, потім державі доводиться шукати людський ресурс самостійно.
Влада має ухвалити непопулярні для себе рішення
Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, треба збільшити покарання для тих людей, які викидають повістки, а також належним чином організовувати військовий облік. Він зауважив, що потрібно замість примусу з боку співробітників ТЦК передбачити "сліпий" державний примус.
Якщо людина розумітиме, що викидання повістки у смітник їй обійдеться в суму, яку вона не готова сплачувати, то, отримавши повістку, вона сама піде в ТЦК і ніхто її на вулиці "бусифікувати" не буде,
– вважає Казарін.
Журналіст переконаний, що коли на державному рівні зрозуміють, що на п'ятий рік війни інколи треба робити непопулярні речі, які можуть рейтинг знижувати, а не підвищувати, тоді з'явиться шанс, що в цьому нагальному для України напрямку нарешті почне відбуватися наведення ладу. Адже те, що діється сьогодні, зі слів Казаріна, це максимально безвідповідальна поведінка усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами виконавчої влади.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні Рада продовжила до 3 лютого. Тож з 1 січня мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років без бойового досвіду, якщо для відстрочки в них нема законних підстав. За умови наявності досвіду, офіцерського звання, перебування в резерві мобілізація можлива для громадян від 18 до 60 років. Чоловіки віком від 18 до 24 років можуть бути мобілізовані тільки якщо мають статус військовозобов'язаних.
- У 2026 році у застосунку "Резерв+" буде передбачена нова функція. З'явиться можливість отримувати сповіщення про вручення повістки або у разі порушення громадянином правил військового обліку. Однак оповіщення в додатку не вважатиметься офіційними врученням повістки. Вони надалі надходитимуть у паперовій формі.
- З початку 2026 року мінімальна місячна зарплата для бронювання військовозобов'язаних працівників зросте з 20 000 до 21 617 гривень. Нововведення стосуються персоналу критично важливих підприємств. Якщо вони не передбачать таку суму, то втратять право на бронь, а фахівці – відстрочку.