Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, наголосивши, що варто усвідомити, що вже не буде добровільної мобілізації. З його слів, черги у військкомати утворюються лише на початку війни, потім державі доводиться шукати людський ресурс самостійно.

Влада має ухвалити непопулярні для себе рішення

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, треба збільшити покарання для тих людей, які викидають повістки, а також належним чином організовувати військовий облік. Він зауважив, що потрібно замість примусу з боку співробітників ТЦК передбачити "сліпий" державний примус.

Якщо людина розумітиме, що викидання повістки у смітник їй обійдеться в суму, яку вона не готова сплачувати, то, отримавши повістку, вона сама піде в ТЦК і ніхто її на вулиці "бусифікувати" не буде,

– вважає Казарін.

Журналіст переконаний, що коли на державному рівні зрозуміють, що на п'ятий рік війни інколи треба робити непопулярні речі, які можуть рейтинг знижувати, а не підвищувати, тоді з'явиться шанс, що в цьому нагальному для України напрямку нарешті почне відбуватися наведення ладу. Адже те, що діється сьогодні, зі слів Казаріна, це максимально безвідповідальна поведінка усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами виконавчої влади.

