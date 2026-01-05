Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Як працюють ТЦК та СП?

Оборонець Савур-Могили Артур Горобець розповів журналістам про те, як працюють Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

За його словами, мобілізація – дуже дражлива для суспільства тема, причому російська пропагандистська машина дбає про те, щоб українці найбільше звертали увагу саме на окремі порушення, які мають місце під час неї. Так конфліктні ситуації, а саме менше одного відсотка випадків, активно "розганяються" у соцмережах.

При цьому за кадром залишається основний пласт роботи ТЦК та СП – допомога військовим: і нещодавно мобілізованим, і воїнам-ветеранам, і родинам тих, хто захищає або захищав Україну.

ТЦК та СП насправді виконують такі функції:

Уточнення та оновлення даних військовозобов’язаних, і, відповідно, оповіщення громадян про необхідність робити це.

Перевірка стану здоров’я військовозобов’язаних (через військово-лікарську комісію – ВЛК).

Комплектування частин та з’єднань Сил оборони України.

Саме про ці три напрямки роботи суспільство знає як про мобілізацію. Але ними не обмежується:

Допомога з оформленням документів для виплат пораненим.

Оформлення статусу "учасник бойових дій", або отриманої під час служби інвалідності.

Допомога родинам загиблих, включно з оформленням виплат, психологічною підтримкою, організацією відпочинку тощо.

Допомога військовим та ветеранам із відновленням втрачених документів.

Організація реабілітації військових.

Допомога зі вступом до вишів воїнам, ветеранам та дітям полеглих.

Робота з архівами, допомога з оформленням запитів, уточнення стажу служби – власне, виконання різної "паперової" роботи на прохання тих, хто служив чи служить у війську зараз.

У виданні зазначили, що цей перелік аж ніяк не є вичерпним.

