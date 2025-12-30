Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.
Що відомо про харчування в ТЦК?
У Міністерстві оборони повідомили, що Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації.
Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України,
– йдеться у повідомленні.
Відповідну ініціативу Міністерства оборони Кабінет Міністрів підтримав під час засідання 30 грудня.
Останні новини про ТЦК: що відомо?
Нагадаємо, в Україні електронний військовий документ тепер має таку ж юридичну силу, як паперовий, і чоловіки можуть використовувати QR-код у застосунку "Резерв+".
Під час перевірки достатньо відкрити застосунок та показати активний QR-код. Після зчитування пристроєм працівник ТЦК одразу бачить наявність відстрочки чи бронювання.
Також відомо, що Міністерство оборони запускає систему "Чекін мобілізованого" для трекінгу шляху військовозобов’язаних на кожному кроці. Першим етапом програми стане електронний військово-обліковий документ у системі Резерв+. За його словами, реєстр "Оберіг" відображатиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувалися із військовозобов'язаним, що дозволить захистити права сторін.