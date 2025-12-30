Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что известно о питании в ТЦК?

В Министерстве обороны сообщили, что Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации.

Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины,

– говорится в сообщении.

Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время заседания 30 декабря.

