Об этом Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале.

Что рассказал Сырский о присутствии Сил обороны в Курской области?

Главнокомандующий ВСУ отметил, что подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, устойчиво удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия.

Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России – наше присутствие в Курской области сохраняется,

– отметил генерал.

Александр Сырский также отметил, что залог успеха – именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Ведь это позволяет истощать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери.

"Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Где расположена Курская область России: смотрите на карте

Как Силы обороны работают по врагу в Курской области?

В Генштабе ВСУ 15 апреля сообщили, что украинские военные всадили по скоплению российских захватчиков возле Ивановского и Волфинского. Оба населенных пункта расположены в Курской области России.

Месяцем ранее пограничники бригады "Стальной границы" успешно отработали на Курском и Северо-Слобожанском направлениях, нанеся точные удары по вражеским позициям. Украинские военные ликвидировали 5 оккупантов и уничтожили комплекс "Муром" и технику.

А 9 марта украинские военные ликвидировали четырех российских офицеров в приграничном районе Курской области, используя дрон "Баба-Яга". Погибшие офицеры служили в 1-м мотострелковом полку Воздушно-космических сил России.