Украинские военные также ликвидировали 5 оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.
Что известно об операции ВСУ?
ГПСУ 14 марта сообщила об успешной операции по уничтожению вражеских сил. В результате точных ударов оккупанты остались без комплекса "Муром" и техники.
Операторы БпЛА уничтожают врага: смотрите видео
В результате работы ГПСУ были также уничтожены:
- вражеские позиции;
- укрытие;
- склад БК;
- транспортное средство;
- антенна.
Напомним, что украинские военные ликвидировали четырех российских офицеров в приграничном районе Курской области, используя дрон "Баба-Яга". Погибшие оккупанты служили в 1-м мотострелковом полку Воздушно-космических сил.
Последние новости о ситуации на Курском направлении
ВСУ нанесли удары по объектам российской армии, включая пусковую установку С-300, узел связи и мастерскую дронов. Атаки происходили на ВОТ и в Курской области России.
Украинские десантники провели пятидневную эвакуацию раненого побратима под постоянными обстрелами в Курской области. Бойца транспортировали на руках, тачке и тележке из супермаркета.
В Курской области 4 января более сотни населенных пунктов остались без света из-за атаки беспилотников на объект энергетики.