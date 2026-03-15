Украинские военные также ликвидировали 5 оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ.

Что известно об операции ВСУ?

ГПСУ 14 марта сообщила об успешной операции по уничтожению вражеских сил. В результате точных ударов оккупанты остались без комплекса "Муром" и техники.

В результате работы ГПСУ были также уничтожены:

  • вражеские позиции;
  • укрытие;
  • склад БК;
  • транспортное средство;
  • антенна.

Напомним, что украинские военные ликвидировали четырех российских офицеров в приграничном районе Курской области, используя дрон "Баба-Яга". Погибшие оккупанты служили в 1-м мотострелковом полку Воздушно-космических сил.

Последние новости о ситуации на Курском направлении

  • ВСУ нанесли удары по объектам российской армии, включая пусковую установку С-300, узел связи и мастерскую дронов. Атаки происходили на ВОТ и в Курской области России.

  • Украинские десантники провели пятидневную эвакуацию раненого побратима под постоянными обстрелами в Курской области. Бойца транспортировали на руках, тачке и тележке из супермаркета.

  • В Курской области 4 января более сотни населенных пунктов остались без света из-за атаки беспилотников на объект энергетики.