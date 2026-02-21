Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Что известно о ситуации на фронте?
Андрей Демченко заявил, что сейчас тяжелее всего на Покровском и Лиманском направлении. Там враг проявляется активнее всего. Оккупанты продолжают штурмовать позиции малыми пехотными группами в направлении Волчанских Хуторов.
Спикер отметил, что вчера наши бойцы взяли в плен двух россиян на Лиманщине. Они пытались инфильтроваться через порядки нашего войска и как-то продвинуться.
В пределах Волчанской громады, в целом – это направления населенных пунктов Дегтярное и Рыбалчино, противник ранее "прощупывал" нашу оборонительную устойчивость. Он делал это для того, чтобы в дальнейшем большими силами атаковать позиции, которые удерживают пограничные подразделения. Но, понеся потери, враг сейчас не такой активный, как раньше,
– отметил Демченко.
По словам представителя, на Сумщине самая тяжелая ситуация в Хотинской и Юнаковской общинах. Однако, он заметил, что в этой части фронта не сосредотачиваются силы врага. Но, учитывая опыт в Волчанской громаде, россияне будут точечно атаковать украинские позиции, чтобы понять, где будет возможен успех.
Российские войска продолжают активные наступления почти по всей линии фронта, но украинские защитники успешно сдерживают атаки и наносят врагу значительные потери. За последние сутки оккупанты потеряли около 970 солдат, а общие потери с начала вторжения включают более 1,25 миллиона личного состава и тысячи единиц техники и вооружения, сообщает Генштаб ВСУ.
На отрезке фронта от Гуляйполя до Терноватого активность российских войск существенно снизилась. Украинские защитники проводят зачистки и продвигаются в "серые зоны", чувствуя психологическую деморализацию противника, частично связанную с отключением Starlink.
Также украинские силы недавно незначительно продвинулись в центре Купянска, тогда как российские войска получили небольшой успех в районе Заповедного к юго-востоку от Славянска. Захватчики не могут взять Лиман, поэтому ограничиваются штурмами близлежащих сел в "серой зоне".