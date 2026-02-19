Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какова ситуация на Александровском направлении?

Он отметил, что ситуация довольно непростая. Однако, украинские бойцы продолжают активные боевые действия, чтобы не дать оккупантам продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Там мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности,

– заявил Волошин.

Главная цель россиян – выйти к поселку Покровское и непосредственно приблизиться к границам Днепропетровской области.

Какова общая ситуация на фронте?