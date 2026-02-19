Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Какова ситуация на Александровском направлении?
Он отметил, что ситуация довольно непростая. Однако, украинские бойцы продолжают активные боевые действия, чтобы не дать оккупантам продвинуться в сторону Днепропетровской области.
Там мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности,
– заявил Волошин.
Главная цель россиян – выйти к поселку Покровское и непосредственно приблизиться к границам Днепропетровской области.
Какова общая ситуация на фронте?
По оценке Института изучения войны, на фронте продолжаются интенсивные бои без больших прорывов. В Сумской области российские группы имеют локальные продвижения, но без изменения линии фронта. На севере Харьковской области продолжаются атаки, ситуация сложная, однако без подтвержденных достижений.
Ожесточенные бои – в Донецкой области, в частности у Константиновки и Покровска. ВСУ восстановили отдельные позиции в районе Гришино, тогда как российские войска продолжают давить и проводить штурмы малыми группами.
На юге существенных изменений нет. У Гуляйполя и Орехова враг активизировал атаки и дроны, но без продвижения. На Херсонском направлении – только ограниченные бои без изменений позиций.