Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала прокомментировал оперативную ситуацию на направлениях Мирнограда и Покровска. Он объяснил, почему, несмотря на громкие заявления Москвы, российские войска не могут реализовать свои ключевые планы в Донецкой области.

Что происходит в Мирнограде?

По словам Кирилла Сазонова, ситуация в Мирнограде остается очень тяжелой уже длительное время. Логистика города серьезно затруднена, что создает дополнительные риски для обеспечения подразделений.

Бои продолжаются как в окрестностях, так и вблизи города, однако говорить о полном контроле врага не приходится.

Очень тяжелая ситуация и она тяжелая уже достаточно давно. Я, честно говоря, сам считал, что мы его потеряем вот-вот раньше, потому что просто логистика Мирнограда настолько простреливается, дорога из Мирнограда к украинскому тылу просто простреливается вдребезги,

– отметил Сазонов.

Он обратил внимание, что несмотря на заявления российских официальных СМИ о якобы "освобождении" города, эти сообщения впоследствии исчезли.

Вниманию! Аналитики DeepState сообщают об активизации россиян: фиксируют переброску пехоты в северную часть Покровска и попытки зайти в Гришино с северо-запада. Также заявлено об оккупации села Ровно и попытки установить контроль над Светлым, что создает дополнительные риски для украинских подразделений на подступах к Мирнограду.

По его словам, даже небольшой плацдарм, который удерживают украинские десантники, позволяет не только держать оборону, но и активно работать по врагу дронами и рейдами, что разрушает картинку о полном контроле города.

Почему россияне не могут закрепить результат?

Для россиян ключевой задачей остается продвижение к большой агломерации в Донецкой области. Речь идет о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке – фактически последнем крупном укрепленном узле украинской обороны в области. Именно туда враг должен был бы сосредоточить основные силы, однако для этого ему нужно полностью закрыть вопрос Мирнограда и Покровска.

Это ключевое, это главное, что у нас есть в Донецкой области. Это наша последняя крепость и достаточно большая крепость, потому что это все, что у нас есть в Донецкой области,

– подчеркнул он.

По его словам, российские войска пытаются продвигаться и со стороны Часового Яра, и вдоль трассы на Славянск, однако темпы минимальны. Даже при значительных потерях речь идет о сотнях метров за неделю, что не позволяет создать оперативный прорыв. В таких условиях враг вынужден распылять силы и не может сформировать ударную группировку для масштабного штурма агломерации.

Наступление остановили жестко

Сазонов обратил внимание, что россияне уже оказывались в ситуации, когда их наступление срывалось из-за переброски украинских подразделений на критический участок. По его словам, подобный сценарий реализовался на Запорожском направлении, где враг некоторое время продвигался вперед, но в конце был остановлен.

Штурмовики остановили врага, нанесли ему удары и пошли местами вперед. Где-то продвинулись на 5 километров, где-то на 10. То есть наступление врага остановлено и остановлено жестко,

– отметил военный.

Он подчеркнул, что именно риск такого развития событий сдерживает российское командование от масштабной переброски сил из направлений Мирнограда и Покровска. В случае ослабления этих участков украинские подразделения могут сразу перейти к активным действиям и создать для противника новые проблемы на флангах.

