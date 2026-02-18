Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу прокоментував оперативну ситуацію на напрямках Мирнограда та Покровська. Він пояснив, чому, попри гучні заяви Москви, російські війська не можуть реалізувати свої ключові плани на Донеччині.

Дивіться також Багато росіян вмирає від холоду й голоду: як бійці "Хартії" зачищають Куп'янськ від ворога

Що відбувається у Мирнограді?

За словами Кирила Сазонова, ситуація у Мирнограді залишається дуже важкою вже тривалий час. Логістика міста серйозно ускладнена, що створює додаткові ризики для забезпечення підрозділів.

Яка ситуація біля Покровська та Мирнограда: дивіться карту бойових дій

Бої тривають як на околицях, так і поблизу міста, однак говорити про повний контроль ворога не доводиться.

Дуже важка ситуація і вона важка вже досить давно. Я, чесно кажучи, сам вважав, що ми його втратимо ось-ось раніше, тому що просто логістика Мирнограда настільки прострілюється, дорога з Мирнограда до українського тилу просто прострілюється вщент,

– зазначив Сазонов.

Він звернув увагу, що попри заяви російських офіційних ЗМІ про нібито "звільнення" міста, ці повідомлення згодом зникли.

До уваги! Аналітики DeepState повідомляють про активізацію росіян: фіксують перекидання піхоти у північну частину Покровська та спроби зайти до Гришиного з північного заходу. Також заявлено про окупацію села Рівне та спроби встановити контроль над Світлим, що створює додаткові ризики для українських підрозділів на підступах до Мирнограда.

За його словами, навіть невеликий плацдарм, який утримують українські десантники, дозволяє не лише тримати оборону, а й активно працювати по ворогу дронами та рейдами, що руйнує картинку про повний контроль міста.

Чому росіяни не можуть закріпити результат?

Для росіян ключовим завданням залишається просування до великої агломерації на Донеччині. Йдеться про Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку – фактично останній великий укріплений вузол української оборони в області. Саме туди ворог мав би зосередити основні сили, однак для цього йому потрібно повністю закрити питання Мирнограда та Покровська.

Це ключове, це головне, що в нас є в Донецькій області. Це наша остання фортеця і досить велика фортеця, тому що це все, що в нас є в Донецькій області,

– наголосив він.

За його словами, російські війська намагаються просуватися і з боку Часового Яру, і вздовж траси на Слов'янськ, однак темпи мінімальні. Навіть при значних втратах мова йде про сотні метрів за тиждень, що не дозволяє створити оперативний прорив. У таких умовах ворог змушений розпорошувати сили й не може сформувати ударне угруповання для масштабного штурму агломерації.

Наступ зупинили жорстко

Сазонов звернув увагу, що росіяни вже опинялися в ситуації, коли їхній наступ зривався через перекидання українських підрозділів на критичну ділянку. За його словами, подібний сценарій реалізувався на Запорізькому напрямку, де ворог певний час просувався вперед, але врешті був зупинений.

Штурмовики зупинили ворога, завдали йому ударів і пішли місцями вперед. Десь просунулись на 5 кілометрів, десь на 10. Тобто наступ ворога зупинено і зупинено жорстко,

– зазначив військовий.

Він підкреслив, що саме ризик такого розвитку подій стримує російське командування від масштабного перекидання сил із напрямків Мирнограда та Покровська. У разі ослаблення цих ділянок українські підрозділи можуть одразу перейти до активних дій і створити для противника нові проблеми на флангах.

Покровський напрямок – що відомо зараз: