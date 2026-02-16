На цьому в етері 24 Каналу наголосив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що зменшення кількості штурмів з боку Росії спостерігалось на Покровському відрізку лише декілька днів і це було пов'язано не з нестачею особового складу, а з блокуванням в росіян терміналів Starlink.

Покровсько-Мирноградська агломерація стала "м'ясорубкою"

Як зазначив начальник розвідки дивізіону бригади "Рубіж", проблем з наявністю бійців російське військо не відчуває. Окупанти продовжують штурмувати українські позиції, користуючись погодними умовами, маючи встановлені для себе дедлайни з захоплення певних населених пунктів.

"Російське командування жене живу силу вперед, аби виконати свої плани для поліпшення свого тактичного положення і захоплення українських територій. З нашого боку тут їм протистоїть 7-й корпус ДШВ, 1-й корпус Нацгвардії "Азов". В основному всі спроби противника закінчуються невдачею і великими втратами", – озвучив Борисенко.

Однак, зі слів військовослужбовця, ситуація на Покровському напрямку досі вкрай складна. Російські війська завдають значної шкоди, використовуючи авіацію, скидаючи з літаків на прифронтові населені пункти КАБи. Борисенко пояснив, що протидії цим керованим авіабомбам практично немає, вони мають дуже велику руйнівну силу.

Також дуже зріс відсоток застосування ударних БпЛА типу "Молнія", "Ланцет". Це звичайно відобразилось і на статистиці наших уражень. ППО зараз працює на межі своїх можливостей. Рахунок знищених "Молній" на нашому напрямку йде щодня на десятки, часто перевалює за сотню,

– розповів Борисенко.

До відома! У Генштабі прозвітували, що протягом доби станом на ранок 16 лютого втрати ворога в живій силі склали 1180 осіб. Вдалося знищити й техніку ворога, зокрема безпілотників у кількості 601 одиниця, танків – 4, бронемашин – 5 одиниць, артсистем – 26, а також одну систему ППО.

Борисенко зазначив, що Покровсько-Мирноградська агломерація зараз уявляє собою велику "м'ясорубку", в якій Росія залишає шалену кількість своїх бійців. Він зауважив, що робота Сил оборони на цій ділянці фронту є вкрай важкою та напруженою 24 на 7, часто на межі людських можливостей, особливо якщо брати до уваги умови цієї суворої зими.

