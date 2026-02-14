Про це розповів військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж" Андрій Отченаш під час стриму АрміяTV.
Чому під Покровськом зменшилася кількість штурмів?
У зоні відповідальності 4-ї бригади оперативного призначення останнім часом ворог менше пересувається.
Півтора – два місяці тому ми бачили 100 – 120 – 150 військовослужбовців РФ за добу, то зараз це вже 50 – 60 військовослужбовців. Інколи навіть менше — 30 – 20,
— розповів військовий.
Він назвав 3 причини цього.
Перша причина – неймовірний холод.
Вони теж пересуватися сильно не хочуть і не можуть. Вони дуже скаржаться на обмерзання, вони скаржаться, що там в них є вже солдати, які позамерзали на смерть,
– зазначив Отченаш.
Він додав, що логістика у ворожій армії – "досить міфічна штука". Попри те, що окупантам дійсно скидають якісь посилки, але цього недостатньо..
Друга причина – значні втрати Росії на Покровському напрямку за останні 7 місяців штурмових дій. Штурмувала вона активно та щоденно і загалом втратила близько 3 500 – 3 700 солдатів "двохсотими" та "трьохсотими" лише у смузі відповідальності 4-ї бригади оперативного призначення
Третя причина – росіяни взяли паузу у штурмах для накопичення ресурсів. Ймовірно, пізніше вони знову будуть намагатися просуватися.
Яка ситуація на фронті
Видання The Telegraph заявило, що ЗСУ розпочали контрнаступальні дії після того, як росіянам заблокували термінали Starlink. Окрім того, Україна посилила атаки по військових об'єктах на території ворога.
Також за останніми даними ISW, українська армія досягла тактичних успіхів на південному напрямку та деокупувала декілька населених пунктів у Запорізькій області.
Тим часом у DeepState пишуть, що Росія просунулася поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області.