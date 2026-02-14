Про це розповів військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж" Андрій Отченаш під час стриму АрміяTV.

Чому під Покровськом зменшилася кількість штурмів?

У зоні відповідальності 4-ї бригади оперативного призначення останнім часом ворог менше пересувається.

Півтора – два місяці тому ми бачили 100 – 120 – 150 військовослужбовців РФ за добу, то зараз це вже 50 – 60 військовослужбовців. Інколи навіть менше — 30 – 20,

— розповів військовий.

Він назвав 3 причини цього.

Перша причина – неймовірний холод.

Вони теж пересуватися сильно не хочуть і не можуть. Вони дуже скаржаться на обмерзання, вони скаржаться, що там в них є вже солдати, які позамерзали на смерть,

– зазначив Отченаш.

Він додав, що логістика у ворожій армії – "досить міфічна штука". Попри те, що окупантам дійсно скидають якісь посилки, але цього недостатньо..

Друга причина – значні втрати Росії на Покровському напрямку за останні 7 місяців штурмових дій. Штурмувала вона активно та щоденно і загалом втратила близько 3 500 – 3 700 солдатів "двохсотими" та "трьохсотими" лише у смузі відповідальності 4-ї бригади оперативного призначення

Третя причина – росіяни взяли паузу у штурмах для накопичення ресурсів. Ймовірно, пізніше вони знову будуть намагатися просуватися.

Яка ситуація на фронті