Там ворог зміг просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр. Про це свідчать оновлені дані від аналітичного проєкту DeepState.

Де просунулися росіяни?

Як стверджують експерти, окупаційні війська змогли досягнути певних успіхів біля Часового Яру в Донецькій області.

Додамо, що аналітики з ISW також писали про просування росіян на Донеччині. Водночас Сили оборони мали успіхи, зокрема, поблизу Гуляйполя.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту DeepState

Варто зауважити, що адміністрація США висунула ідею створення спеціальної вільної економічної зони на сході Донецької області як своєрідного буфера проти подальшого російського просування.



Проте ця пропозиція не знайшла підтримки ані в Україні, ані в Росії. Експерти, зокрема ексспівробітник СБУ Іван Ступа, вважають такий проєкт надто ризикованим для американських інвесторів через триваючу війну, навіть попри потенційні податкові преференції та інші стимули.

Що відбувається на фронті Донеччини?