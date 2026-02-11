Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ця вільна економічна зона за логікою США мала б стати природним бар'єром, який би перешкоджав майбутньому вторгненню Росії на територію України. Там мали б бути розміщені різні американські підприємства.

Дивіться також Чим українська оборонка краща за західну: інтерв'ю з Ліне Ріндвіг – данською волонтеркою і CEO Defence Builder

Чому створення економічної зони на Донеччині погана ідея?

Іван Ступак вважає, що за задумом Сполучених Штатів Америки на Донеччині мали б відкрити власний бізнес великі американські компанії. Теоретично це мало б вплинути на Росію, щоб та не атакувала цю територію і не розпочинала повномасштабне вторгнення на територію України.

У США, ймовірно, вважають, що Кремль боятиметься атакувати власність американського бізнесу, щоб чинна влада Сполучених Штатів Америки не ввела потужні санкції та не почала серйозний тиск на Росію.

Звісно, також є питання контролю територій (на Донеччині – 24 Канал). Вона 100% повинна бути під контролем України. Мовиться про збирання податків та адміністрування органів влади. Але подивімось на цю ситуацію очима бізнесу. Як туди заманити американську компанію?

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Він пояснив, що це буде доволі складно, адже це серйозний ризик для великого бізнесу. Мовиться про те, що з однієї сторони буде Росія, а з іншої – Україна. Ці 2 країни воювали між собою.

Чи захоче власник такої компанії поїхати на територію України, стати між двома ворожими сторонами й бути як буфер? Чи потрібно йому це? Йому простіше збудувати свій бізнес в будь-якій іншій локації, де спокійно,

– висловився Іван Ступак.

На його думку, це буде можливо лише тоді, якщо американському бізнесу запропонують, наприклад, нульові податки приблизно на 10 років чи якісь інші пільги. Проте все одно залишається питання, хто погодиться на такий ризик.

Що відомо про економічну зону на Донбасі?