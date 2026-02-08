Що заважає вільній економічній зоні?

Зокрема, Київ вимагатиме від американців "справедливішого ставлення". Деталі розповів Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 6 лютого, передає 24 Канал.

Зеленський заявив, що реалізація ідеї вільної економічної зони на Донбасі під питанням через різні підходи сторін до її формату.

Йдеться про "велику зону", частина якої нині під окупацією, тоді як інша – східна частина Донбасу – досі під контролем України.

За словами президента, якщо сторони все ж домовляться про створення вільної економічної зони, для неї потрібні справедливі та надійні правила, зокрема однакові пропозиції для обох сторін.

Ми бачимо, що США будуть нейтральними. Тому, коли ми говоримо про нейтральність, ми просимо про однакове збалансування для обох сторін,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що це українська земля, тож Київ не визнає її російською навіть у разі створення вільної економічної зони. "Як контролювати її – вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія", – вважає президент.

Також він заявив, що будь-які кроки можливі лише на паритетних умовах і в межах безпекових обмежень, які визначать військові.

Якщо я зроблю один крок назад для створення такої зони, вони (росіяни – 24 Канал) мають зробити те саме. Два кроки – два кроки. Три кроки – три кроки,

– зауважив Зеленський.

Раніше ексклюзивно для 24 Каналу політична оглядачка Юлія Забєліна пояснила, що українські переговорні позиції виходять із того, що частина не захопленої ворогом території не має перебувати під контролем ані російської, ані української армії. Відтак потрібно визначити, хто саме здійснюватиме моніторинг, і американська сторона має "креативні ідеї" щодо цього, як-от Фонд відбудови.

