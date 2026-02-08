Что мешает свободной экономической зоне?

В частности, Киев будет требовать от американцев "справедливого отношения". Детали рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 6 февраля, передает 24 Канал.

Зеленский заявил, что реализация идеи свободной экономической зоны на Донбассе под вопросом из-за разных подходов сторон к ее формату.

Речь идет о "большой зоне", часть которой сейчас под оккупацией, тогда как другая – восточная часть Донбасса – до сих пор под контролем Украины.

По словам президента, если стороны все же договорятся о создании свободной экономической зоны, для нее нужны справедливые и надежные правила, в частности одинаковые предложения для обеих сторон.

Мы видим, что США будут нейтральными. Поэтому, когда мы говорим о нейтральности, мы просим об одинаковом сбалансировании для обеих сторон,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это украинская земля, поэтому Киев не признает ее российской даже в случае создания свободной экономической зоны. "Как контролировать ее – решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория", – считает президент.

Также он заявил, что любые шаги возможны только на паритетных условиях и в пределах ограничений безопасности, которые определят военные.

Если я сделаю один шаг назад для создания такой зоны, они (россияне – 24 Канал) должны сделать то же самое. Два шага – два шага. Три шага – три шага,

– отметил Зеленский.

Ранее эксклюзивно для 24 Канала политический обозреватель Юлия Забелина объяснила, что украинские переговорные позиции исходят из того, что часть не захваченной врагом территории не должна находиться под контролем ни российской, ни украинской армии. Поэтому нужно определить, кто именно будет осуществлять мониторинг, и американская сторона имеет "креативные идеи" по этому, как Фонд восстановления.

Какие есть варианты прекращения огня?