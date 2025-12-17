Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла політична оглядачка Юлія Забєліна, нагадавши, що українська влада заявляла, що ЗСУ не вийдуть з Донеччини, як це пропонувалось у "мирному плані" США, і не будуть дарувати цю землю Росії.

Дивіться також Ціна за мир – Донбас: який підступ є в "платинових" гарантіях від США

Хто міг би контролювати Донбас після підписання мирної угоди?

Зеленський заявляв, що якщо США очікують на компроміси, то вони мають бути з обох боків. Якщо територію Донеччини мають покинути українські війська, то відповідно те саме повинні зробити й російські. У Кремлі озвучили, що Росія начебто розглядає сценарій, що її армія вийде з Донбасу, але натомість туди увійде Росгвардія чи поліція.

"Українські переговорні позиції ґрунтуються на тому, що ту частину, яку росіяни не захопили, не повинна контролювати ні російська, ні українська армії. Отже, треба визначитися, хто буде її контролювати. Є креативні ідеї в американської сторони щодо того, хто міг би це робити. Мовиться про Фонд відбудови", – озвучила Забєліна.

З її слів, до цього Фонду відбудови можуть увійти компанії зятя американського президента Джареда Кушнера, або ж його спільні з іншими країнами фірми, зокрема з Близького Сходу. Обговорення цього питання триває.

Станом на зараз фінального рішення щодо території Донбасу чи ЗАЕС немає,

– підкреслила політична оглядачка.

Як ідею США щодо Донбасу оцінюють експерти?