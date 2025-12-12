Російська поліція нібито має захищати порядок у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Чи готова Росія вивести війська з демілітаризованої зони, якщо та буде створена?

Помічник Путіна Юрій Ушаков допустив, що у потенційно демілітаризованій зоні на Донбасі не буде російських військ. Порядок нібито повинна підтримувати Росгвардія.

Що там буде потім – про це можна, на мою думку, говорити. Тому що цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, ані російських, ані українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя,

– сказав Ушаков.

Ушаков також підтвердив, що Росія вважає Донбас "своїм".

Україна, можливо, готова вивести війська з Донбасу