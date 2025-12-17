Західні ЗМІ пишуть, що пропозиції США щодо територій є неприйнятними для України. Професор американістики інституту Клінтона та експерт-міжнародник Скотт Лукас розповів 24 Каналу, які складності можуть виникнути, якщо Україна погодиться на демілітаризовану зону на Донбасі.

Чи буде створена демілітаризована зона на Донбасі?

Лукас наголосив, що важливо звернути увагу на те, що такі версії з'являються у ЗМІ, зокрема у виданні The Washington Post та належать авторству Девіда Ігнатіуса.

Він є давнішнім оглядачем видання, і тексти Ігнатіуса зазвичай виражають те, що американські посадовці хочуть оприлюднити. Він має дуже гарні зв'язки у Держдепартаменті. Тому саме він і міг передати оглядачу цю інформацію,

– зазначив він.

Також не можна виключати, за його словами, можливість існування фракції довкола Джареда Кушнера, який разом зі Стівом Віткоффом є основними перемовниками. Вони намагаються це представити як компромісну пропозицію.

Якщо буде створена демілітаризована зона, вона буде глибиною приблизно 30 кілометрів. Це означатиме, що Росія не контролюватиме цю територію, але чи прийме це вона? Відповідно і Україна не матиме контроль над цією територією, але чи готова вона до цього?

– підкреслив Скотт Лукас.

Також виникає питання, хто буде патрулювати цю зону, щоб забезпечити там порядок.

До слова. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо буде створена демілітаризована зона на Донбасі, там нібито не буде російських військ. Водночас порядок на цій території підтримуватиме Росгвардія та російська поліція.

"Проте не можна виключати, що росіяни можуть вирішити захопити цю територію. Але при цьому США заявили, що не нададуть війська Україні для її захисту. Також Росія буде проти присутності європейських та будь-яких інших іноземних на території України для гарантування безпеки", – наголосив експерт-міжнародник.

Це цікава думка, за його словами, і цілком можливо, що це частина переглянутої пропозиції, яка була направлена Володимиру Зеленському.

Наразі, впевнений Лукас, це неможливо без перемир'я. Зарано говорити "давайте створимо демілітаризовану зону", поки тривають російські атаки. Вона не має стимулів обговорювати демілітаризовану зону, якщо планує ще більше захопити українських територій. Цікаво, що хтось в уряді США висуває цю ідею. Проте не варто її розглядати як щось що невдовзі буде ухвалене.

