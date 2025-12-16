Про це зауважив у розмові з 24 Каналом політолог Володимир Фесенко, розповівши, що "пропозиція" Росії про нібито створення демілітаризованої на Донбасі є їхнім бонусом для американців. Він пояснив, наскільки "міцним" є сьогоднішній тандем Росії та США щодо війни в Україні.

Які зиски можуть отримати США від мирної угоди?

"Трамп хитрує. У американців з росіянами вже, імовірно, були попередні домовленості щодо створення "вільної економічної зони", – пояснив політолог.

США та Росія, на його думку, можуть планувати займатися там, наприклад, видобутком корисних копалень, адже на Донбасі є деякі родовища рідкісноземельних металів.

Варто знати. Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть захопити увесь Донбас, а Україна це ніколи прийме. Тому США намагаються знайти компроміс, і вони обговорили з росіянами питання створення "вільної економічної зони". Водночас окупанти називають її "демілітаризованою зоною".

Хоча США та Росія були і залишаються історично геополітичними суперниками, але, як вважає Фесенко, зараз їм вигідно домовитися. Кожна сторона має свої розрахунки, плани, і вони намагаються обдурити один одного.

Американці хочуть отримати свої зиски. Їхній бізнесовий підхід дуже помітний у цій мирній угоді, з якої вони хочуть отримати власні бонуси – плату за своє посередництво. Вони будуть у грошах, які підуть, зокрема, на відновлення України. А частину їх, як планується, отримає Росія, і там також буде врахований відсоток США. Це будуть спільні російсько-американські проєкти. Серед інших бонусів – Запорізька АЕС та "вільна економічна зона",

– зазначив політолог.

Проте домовленість про "вільну економічну зону" може виявитися пасткою, саме тому, що росіяни планують, що її буде контролювати російська поліція та Росгвардія, яка є частиною збройних сил Росії. Вона, за словами політолога, має на озброєнні бронетехніку, важку зброю, а це не може бути пов'язано з демілітаризованою зоною, якою планують оголосити Донбас.

Тому дуже важливо чітко прописати у домовленостях, яким буде статус демілітаризованої зони, хто її буде контролювати, як вона буде адмініструватися,

– наголосив Володимир Фесенко.

Хоча, він додав, що у повністю чи частково зруйнованих населених пунктах майже не залишилось мешканців. Водночас у Слов'янську та Краматорську не було активних бойових дій, і тому саме на них претендують росіяни. До того ж це фактично укріпрайони, які зміцнюють українські позиції.

