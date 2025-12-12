Про таке йдеться в матеріалі видання Le Monde. На опубліковані дані вже відреагували в Офісі Президента й пояснили ситуацію, передає 24 Канал.

Читайте також Зеленський розповів, чи обмежать кількість ЗСУ у мирній угоді, і назвав цифру

Яка позиція України стосовно створення демілітаризованої зони на Донбасі?

У виданні зауважили, що Київ буцімто прийняв одну з ключових умов переговорів зі США та Росією – створення демілітаризованої зони на Донбасі, що, до речі, підтримали і європейські лідери.

Цю поступку включили до оновленого американського мирного плану, який президент Зеленський передав Дональду Трампу.

За задумом, демілітаризована зона передбачала б відведення українських і російських військ від лінії фронту, а територію могли б контролювати міжнародні сили.

Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підкреслив, що матеріал викладений некоректно і з неправильним перекладом.

Так, за словами Литвина, українська сторона надала журналістам коментар стосовно можливості обговорення різних варіантів угоди, однак підкреслила, що всі подробиці варто детально пропрацьовувати.

Важливо! В ОП наголосили, що питання згоди Києва на створення буферної зони, як і інші ключові аспекти мирного плану, може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні за узгодженням з думкою народу України.

Які теми є найбільш суперечливими в мирному плані?