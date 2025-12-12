Про таке йдеться в матеріалі видання Le Monde. На опубліковані дані вже відреагували в Офісі Президента й пояснили ситуацію, передає 24 Канал.
Читайте також Зеленський розповів, чи обмежать кількість ЗСУ у мирній угоді, і назвав цифру
Яка позиція України стосовно створення демілітаризованої зони на Донбасі?
У виданні зауважили, що Київ буцімто прийняв одну з ключових умов переговорів зі США та Росією – створення демілітаризованої зони на Донбасі, що, до речі, підтримали і європейські лідери.
Цю поступку включили до оновленого американського мирного плану, який президент Зеленський передав Дональду Трампу.
За задумом, демілітаризована зона передбачала б відведення українських і російських військ від лінії фронту, а територію могли б контролювати міжнародні сили.
Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підкреслив, що матеріал викладений некоректно і з неправильним перекладом.
Так, за словами Литвина, українська сторона надала журналістам коментар стосовно можливості обговорення різних варіантів угоди, однак підкреслила, що всі подробиці варто детально пропрацьовувати.
Важливо! В ОП наголосили, що питання згоди Києва на створення буферної зони, як і інші ключові аспекти мирного плану, може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні за узгодженням з думкою народу України.
Які теми є найбільш суперечливими в мирному плані?
Напередодні, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами стосовно основних етапів мирних перемовин та труднощів, які виникають під час переговорного процесу.
Проєкт мирного плану скоротили з початкових 28 до 20 пунктів, і над ним ще працюють. Зеленський наголосив, що йдеться про цілу систему документів, які коригуватимуться залежно від остаточного вигляду базового плану.
Україна має зауваження до частини положень, особливо щодо територій. США шукають компроміс, але остаточного рішення немає. Мовилося зокрема й про те, що план Трампа передбачає відведення російських військ з окупованих районів Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Натомість Київ теж має піти на певні поступки.
Суперечливими питаннями також є контроль над Запорізькою АЕС та погодження чисельності ЗСУ.