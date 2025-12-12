Об этом говорится в материале издания Le Monde. На опубликованные данные уже отреагировали в Офисе Президента и объяснили ситуацию, передает 24 Канал.
Какова позиция Украины относительно создания демилитаризованной зоны на Донбассе?
В издании отметили, что Киев якобы принял одно из ключевых условий переговоров с США и Россией – создание демилитаризованной зоны на Донбассе, что, кстати, поддержали и европейские лидеры.
Эту уступку включили в обновленный американский мирный план, который президент Зеленский передал Дональду Трампу.
По замыслу, демилитаризованная зона предусматривала бы отвод украинских и российских войск от линии фронта, а территорию могли бы контролировать международные силы.
Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что материал изложен некорректно и с неправильным переводом.
Так, по словам Литвина, украинская сторона предоставила журналистам комментарий относительно возможности обсуждения различных вариантов соглашения, однако подчеркнула, что все подробности стоит детально прорабатывать.
Важно! В ОП отметили, что вопрос согласия Киева на создание буферной зоны, как и другие ключевые аспекты мирного плана, может решаться только на самом высоком политическом уровне по согласованию с мнением народа Украины.
Какие темы являются наиболее противоречивыми в мирном плане?
Накануне, Владимир Зеленский пообщался с журналистами относительно основных этапов мирных переговоров и трудностей, которые возникают во время переговорного процесса.
Проект мирного плана сократили с начальных 28 до 20 пунктов, и над ним еще работают. Зеленский отметил, что речь идет о целой системе документов, которые будут корректироваться в зависимости от окончательного вида базового плана.
Украина имеет замечания к части положений, особенно по территориям. США ищут компромисс, но окончательного решения нет. Говорилось в том числе и о том, что план Трампа предусматривает отвод российских войск из оккупированных районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Зато Киев тоже должен пойти на определенные уступки.
Спорными вопросами также являются контроль над Запорожской АЭС и согласование численности ВСУ.