Во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что американский мирный план предусматривает уход россиян с некоторых украинских территорий, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский честно ответил, выдвигали ли США ему ультимативный дедлайн по мирному соглашению

Какой "обмен" территориями предлагает Трамп?

Так, по замыслу американцев, россияне должны отойти из оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Этот пункт плана рассматривается.

Относительно Херсонской и Запорожской областей, то отход войск не предусматривается. Боевые действия должны прекратиться на линии соприкосновения.

Наиболее противоречивыми являются позиции сторон по ЗАЭС и Донетчине. Россияне хотят весь Донбасс и сохранить контроль над Запорожской атомной электростанцией. Украина выступает против этого.

Донетчина и ЗАЭС – "две темы, которые мы продолжаем обсуждать", заявил президент.