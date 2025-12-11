Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Кто поедет в Париж 13 декабря?

Детали рассказали журналистам представитель Белого дома и украинский чиновник.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники США встретятся в субботу в Париже с высокопоставленными чиновниками Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить мирный план президента Трампа,

Медиа указало, что эта встреча является попыткой достичь консенсуса относительно мирного плана Трампа, одновременно она состоится на фоне "трансатлантической напряженности, которая зашкаливает".

По информации Axios, президентов не будет – Украину, Германию, Францию и Великобританию на встрече будут представлять их советники по национальной безопасности. Но непонятно, будет ли присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.

"Рубио возглавлял делегацию США на переговорах с Украиной в Женеве три недели назад, но с тех пор переговоры вели посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять и советник Джаред Кушнер. Зеленский и европейцы также хотят провести совместный телефонный разговор с Трампом, но он еще не запланирован, сообщил чиновник Белого дома и осведомленный источник", – привели детали в СМИ.

Что этому предшествовало?