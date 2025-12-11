Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что Трамп рассказал о разговоре с лидерами Европы?

Трамп сказал, что лидеры 3 европейских государств остаются его давними партнерами. В то же время, по его словам, этот раз диалог оказался острым.

Президент США отметил, что ожидает "определенные ответы" от европейских союзников, перед тем, как принимать следующие решения относительно дальнейших действий в международных инициативах, связанных с Украиной.

Он уточнил, что во время переговоров возникли "небольшие споры по отдельным лицам", однако партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.

Мы говорили в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится... Происходит очень много вещей, но мы разберемся с этим,

– сказал Трамп.

Последние заявления Трампа