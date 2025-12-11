Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что Трамп рассказал о разговоре с лидерами Европы?
Трамп сказал, что лидеры 3 европейских государств остаются его давними партнерами. В то же время, по его словам, этот раз диалог оказался острым.
Президент США отметил, что ожидает "определенные ответы" от европейских союзников, перед тем, как принимать следующие решения относительно дальнейших действий в международных инициативах, связанных с Украиной.
Он уточнил, что во время переговоров возникли "небольшие споры по отдельным лицам", однако партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.
Мы говорили в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится... Происходит очень много вещей, но мы разберемся с этим,
– сказал Трамп.
Последние заявления Трампа
Дональд Трамп в очередной раз высказался о необходимости проведения выборов в Украине. Он также призвал Владимира Зеленского "быть реалистом".
Президент США недавно высказывался относительно мирного урегулирования. Он считает, что главная проблема в мирном процессе по Украине – уровень ненависти между Путиным и Зеленским.
На днях американский лидер комментировал вопрос вступления Украины в НАТО. Трамп заявил, что ранее якобы было очевидно, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Он подчеркнул, что это понимание существовало задолго до соответствующих требований Владимира Путина.