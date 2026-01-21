Про те, чи зможе Росія спричинити в Україні катастрофу, розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Чи може Росія повністю покласти українську енергетику?

Андрій Коваленко пояснив, що Росія б'є по енергетиці, зі світлом та теплом складно, але ворог не здатний повністю покласти систему і створити катастрофу. Є низка чинників, які впливають на цю нездатність.

Відповідно, я не кажу, що все дуже просто і легко – ні, ситуація складна. Але катастрофи, яку малюють їх пропагандисти нам, і про яку вони мріють, не буде,

– наголосив очільник ЦПД.

Він додав, що це варто пам'ятати щодня, коли здається, що ситуація нестерпна. "Кращі професіонали цієї країни працюють над тим, щоб в росіян нічого не вийшло. Працюють саме руками – комунальники, енергетики. Ну і ще дещо відбувається", – заявив Коваленко.

Як українців лякають у мережі?