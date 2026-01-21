У ніч на 20 січня окупанти вчергове атакували енергетику України. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали нові виклики, які постали після обстрілів, можливість повного блекауту та дали прогноз на найближчі тижні.

В Україні критична ситуація в енергетиці

Масовані обстріли пошкодили більшість об'єктів електроенергії, теплопостачання. Мовиться про підстанції, мережі та генеруючі потужності За словами колишнього міністра палива та енергетики України, голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова, сьогодні ситуація критична.

Наразі більшість електроенергії дають атомні станції, також є частина гідроелектростанцій, а майже всі теплові зруйновані або пошкоджені. Це Київська теплоенергоцентраль, Харківська, а також ТЕС в інших містах, тож ситуація надскладна.

Енергетики вже майже 4 роки цілодобово відновлюють обладнання, але можемо тільки уявити, яка кількість обладнання пошкоджена, які великі потреби. На жаль, сьогодні є дефіцит обладнання, матеріалу, вимикачів, трансформаторів та багато іншого,

– підкреслив Іван Плачков.

Для того, щоб прискорити стабілізацію, потрібна масована закупівля обладнання на рівні держави, тому що фінансовий стан компаній не дозволяє їм це робити. Потрібно залучати кредити МВФ, Світовий банк, інші фінансові інститути.

Це має робити держава, закуповувати централізовано, адже зараз на ринку немає профіциту. Уже доставили десятки тисяч тонн обладнання, але ми щоденно його міняємо. Його потрібно давати компаніям у вигляді товарного кредиту. Сьогодні це головне завдання центральних органів влади.

"Ми можемо імпортувати приблизно 2,5 тисяч мегават, але є різні організаційні перепони, які пов'язані з умовами роботи енергоринку. Треба ухвалювати швидкі, вольові рішення, щоб збільшити імпорт електроенергії з Європи", – наголосив ексміністр енергетики.

Чи може Росія вдарити по АЕС та чи готуватися до блекауту?

Кремль може вдатися до ударів по атомних станціях, про це попереджають у ГУР. Сьогодні дефіцит електроенергії в Україні перебуває на рівні 40%. Держава також може генерувати електроенергію, а значна кількість виробляється саме на АЕС.

Не варто забувати, що ворог вже атакував ці підстанції. Буквально 1 – 2 місяці тому були такі атаки. АЕС не могли працювати на всю потужність, адже не мали куди видавати цю електроенергію. Вірогідність таких атак висока.

Ворог уже бив по опорних підстанціях. Якщо Україна не зможе їх захистити, то ситуація з погляду електропостачання – тільки погіршитися, а дефіцит сягне рівня 50%. Це означає застосування більш жорстких графіків відключень, неможливість роботи комунальних систем, зокрема водонапірної,

– додав Іван Плачков.

Навряд чи Кремль ризикне бити по самих АЕС, але вони точно атакуватимуть їхню інфраструктуру. При цьому тотальний блекаут в Україні малоймовірний, адже держава імпортує електроенергію та працює з європейською енергосистемою. Втім можливий регіональний блекаут, коли електроенергія зникне на певний час в окремому регіоні.

Україна може отримати приблизно 2,5 тисячі мегаватів, розподіляти тими мережами, які залишились. Це визначатимуть диспетчери. Але головне, що ця електроенергія нам буде потрібна, якщо виникне регіональний блекаут. Це цілком можливо,

– пояснив ексміністр.

Сьогодні у Києві немає власної генерації. Раніше були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, Трипільська ТЕЦ. Вони виробляли електроенергію, якої було достатньо для центрального столичного регіону. Її навіть розподіляли в інший регіон. Зараз цієї генерації немає, ми тільки її споживаємо.

Які цілі виконують росіяни під час ударів?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що ворог здійснює багаторівневі атаки на Україну, а його головна мета знищити військових, зруйнувати економіку та деморалізувати населення. Крім цього, Кремль хоче використати ці удари, щоб спровокувати невдоволення українців.

Ключова ціль Росії – атаки на військовослужбовців, місця виготовлення та зберігання зброї, виробничі потужності для дронів різних типів. Другий рівень – це атаки по економіці. Адже руйнуються об'єкти енергетики, газового господарства, склади, виробничі потужності.

Без виготовленої продукції немає експорту та податків до бюджету. А без бюджету ми не можемо платити військовим і фінансувати виробництво озброєння,

– додав Іван Ступак.

Ще одна ціль росіян – деморалізація українців. У Кремлі розуміють, що люди втомлені від стількох років війни, відсутності електрики, тепла, Wi-Fi. Тому вони почнуть вимагати від влади припинити війну та відмовитися від Донбасу.

Четвертий рівень – це провокування соціального вибуху в Україні, коли українці або масово виїжджатимуть, або вимагатимуть повалення влади, щоб Росія могла поставити на місце президента – свого проросійського лідера.

Якою буде ситуація в енергетиці найближчим часом?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що взимку 2026 року збіглися одразу кілька критичних факторів: сильні морози, масові обстріли, тепер Кремль розглядає удари по підстанціях АЕС України. На жаль, зараз не доводиться сподіватися на покращення ситуації, бо під час морозів є велике напруження енергетичної системи.

В Україні створили штаб, який має оптимізувати витрати енергетичних ресурсів. Такі штаби працювали навіть тоді, коли не було сильних морозів, але тепер Росія посилила атаки, що зробило ситуацію критичною.

Ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру вже не перший раз, але в попередні роки температура була комфортнішою. Сьогодні ситуація інакша,

– сказав Олег Пендзин.

Зараз в Україні ввели надзвичайний стан в енергетиці, створили штаб, але це п'ятий штаб з моменту активної фази бойових дій. Важко говорити, що він принесе великий результат. Адже у його повноваженнях немає змоги вилучати енергетичні установки приватної власності, які потрібні для швидкого покращення ситуації чи переходити до більш рішучих дій, пов'язаних з комунальним майном.

Те, що українці сьогодні ще мають електричну енергію – це завдяки ядерній генерації. Теплова генерація, яка практично повністю знищена, забезпечувала пікові навантаження. Тобто тоді, коли різко зростає рівень споживання електричної енергії, – вмикалася теплова генерація,

– підкреслив Олег Пендзин.

Велика небезпека полягає в тому, що росіяни можуть почати бити по ядерній генерації, розподільних мережах ядерних енергоблоків. Це може привести до падіння постачання електричної енергії, хоча навіть сьогодні її бракує.

Надії не додає і зустріч у форматі "Рамштайн", де нам обіцяли надати десятки мільйонів фунтів стерлінгів для потреб енергетики. Але не треба забувати, що з моменту виділення коштів до того дня, коли ми зможемо їх освоювати – пройде понад пів року.

Обстріли продовжуватимуться, тому потрібно бути готовими до надзвичайно складних механізмів подачі тепла й електричної енергії. Пункти незламності працюють, але ними можуть скористатися далеко не всі. На жаль, є багато тих, хто змушений перебувати у холодних будинках, зокрема мовиться про літніх людей. Тому ситуація справді є критичною.

Росія продовжує атакувати енергетику