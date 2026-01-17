Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Чи буде повне відключення світла на Заході?

У мережі розповсюдили інформацію про нібито повне відключення електроенергії на Заході України та оформили її як офіційну.

Фахівці ЦПД заявили, що насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня.

Непідтверджена інформація про відключення на Заході / Фото ЦПД

"Це елемент гібридної війни, де обʼєкт атаки – не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", – резюмували в РНБО.

Як вимикають світло в Україні?