Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також До чотирьох відключень на добу: на Львівщині оновили графік на 17 січня
Чи буде повне відключення світла на Заході?
У мережі розповсюдили інформацію про нібито повне відключення електроенергії на Заході України та оформили її як офіційну.
Фахівці ЦПД заявили, що насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня.
Непідтверджена інформація про відключення на Заході / Фото ЦПД
"Це елемент гібридної війни, де обʼєкт атаки – не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", – резюмували в РНБО.
Як вимикають світло в Україні?
Нагадаємо, 17 січня в Україні через складну ситуацію в енергосистемі запровадили аварійні відключення електроенергії.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Наразі відомо, що аварійні відключення 17 січня запровадили в Києві, на Сумщині, Харківщині та на Полтавщині.