Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Будет ли полное отключение света на Западе?
В сети распространили информацию о якобы полном отключении электроэнергии на Западе Украины и оформили ее как официальную.
Специалисты ЦПД заявили, что на самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января.
Неподтвержденная информация об отключении на Западе / Фото ЦПД
"Это элемент гибридной войны, где объект атаки – не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества. Целью таких вбросов является совершение эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", – резюмировали в СНБО.
Как выключают свет в Украине?
Напомним, 17 января в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме ввели аварийные отключения электроэнергииї.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Известно, что аварийные отключения 17 января ввели в Киеве, на Сумской области, Харьковской области и на Полтавской области.