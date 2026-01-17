Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Будет ли полное отключение света на Западе?

В сети распространили информацию о якобы полном отключении электроэнергии на Западе Украины и оформили ее как официальную.

Специалисты ЦПД заявили, что на самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января.

Неподтвержденная информация об отключении на Западе / Фото ЦПД

"Это элемент гибридной войны, где объект атаки – не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества. Целью таких вбросов является совершение эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", – резюмировали в СНБО.

