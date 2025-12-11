Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про вимоги Росії щодо територіальних питань?
Серед 20 пунктів є ті питання, в яких сторонам важко досягти компромісу. Зокрема Україна чуттєво ставиться до контролю над територіями після встановлення миру. Київ вдячний за кроки США щодо мирного плану й посередництва, але яким він буде фактично – наразі невідомо.
"Рускі" хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а “рускі” – "демілітаризованою зоною",
– розповів Зеленський.
Український лідер додав, що наша позиція залишається непохитною. Україна хоче, щоб все закінчилося справедливо на лінії зіткнення, а решта території росіянам не належатиме. За словами Зеленського, між позиціями двох сторін досі триває дискусія.
Що відомо про пропозиції щодо територій у мирному плані?
Хоча США й запропонували компроміси щодо територій. Але, за словами Зеленського, вони не відповідають інтересам України. До того ж рішення щодо відведення військ мають бути паритетними, а щодо обміну територій – має вирішувати народ.
Україна вже передала до США свій документ як реакцію на мирний план. У нього додали також пропозиції від американських партнерів.
Своєю чергою США шукають способи, щоб все ж змусити Україну поступитися Донбасом для мирної угоди. Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський просто не бажає прийняти американський мирний план.