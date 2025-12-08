Питання територій залишається "найпроблемнішим" на переговорах щодо України. Про це виданню AFP сказав високопоставлений співрозмовник, знайомий із ходом перемовин, передає 24 Канал.

Дивіться також Візит Зеленського до Лондона: переговори із європейськими лідерами та ключові заяви

Як США примушують Україну поступитися Донбасом?

Російський диктатор називає виведення ЗСУ з усього Донбасу умовою для підписання мирної угоди. Тому американці шукають способи, як змусити Україну піти на цю вимогу Путіна.

При цьому, каже джерело, Вашингтон підганяє Київ, аби той якомога швидше пішов на поступки. Втім, Україна "не може погоджуватися на все без детального опрацювання".

Нагадаємо, що Дональд Трамп прагне закінчити війну в Україні до кінця року. Перешкодою для досягнення цієї амбітної цілі президент США чому вважає небажання Володимира Зеленського віддати агресору шматок української землі, а не імперські та агресивні наміри Володимира Путіна.

Так, 8 грудня Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що розчарувався в ньому. За словами політика, український лідер досі не прочитав американську мирну пропозицію.

Трамп також додав, що команда Зеленського нібито у захваті від мирного плану США, а сам він – ні.

Зверніть увагу! Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко відреагував на заяву Трампа. Мережко наголосив, що був "м'яко кажучи, здивований" словами президента США, адже добре знає, що президент України "дуже обережний" у роботі з документами. За його словами, Володимир Зеленський уважно опрацьовує всі матеріали, особливо такі важливі, як мирна ініціатива, запропонована США.

Після критики Трампа на свою адресу Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів з європейськими союзниками. Прем'єр Стармер наголосив, що не тиснутиме на Зеленського, аби той прийняв план, підготовлений адміністрацією Трампа. Він додав, що найважливіше – забезпечити, щоб можливе припинення бойових дій було справедливим і стійким.

Президент Франції Еммануель Макрон теж підкреслив, що потрібно тиснути саме на Росію, аби примусити її до миру.

Що відомо про мирну пропозицію США?

Початковий план Вашингтона щодо завершення війни передбачав, що Україна передасть Росії увесь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Втім, характер цих гарантій досі залишається незрозумілим.

Наприкінці листопада – початку грудня між делегаціями США та України відбулося кілька зустрічей щодо мирного плану. Вони закінчилися без помітного прогресу.

Переговорники Трампа також літали до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Диктатор заявив, що Росія відкинула кілька пунктів американського мирного плану.

Пізніше радник очільника Кремля Юрій Ушаков наголосив, що Росія не прийме мирний план США, якщо той не зазнає радикальних змін.