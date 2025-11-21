Це відбувається попри те, що українські та європейські партнери на початковому етапі майже не були залучені, розповіли співрозмовники видання. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Як Трамп планує покласти край війні в Україні до 2026 року?

Після досягнення перемир'я в Газі питання припинення війни в Україні знову стало пріоритетом для президента Дональда Трампа. За даними джерел видання, він прагне максимально пришвидшити цей процес і хоче бачити угоду між Києвом і Москвою вже до кінця 2025 року.

Затяжна війна, що наближається до четвертого року, викликає роздратування Трампа, який усіма силами прагне продемонструвати свої дипломатичні успіхи.

У СNN кажуть, що США вже розглядають можливість залучення тих самих посередників, як-от Катар і Туреччина, які допомагали в переговорах по Газі. Проєкт мирної рамки, представлений цього четверга, відображає включає положення, на яких наполягає Росія і які Україна раніше відкидала.

Зокрема, документ містить ідеї про територіальні поступки, обмеження чисельності українських ЗСУ та закріплення в Конституції відмови від вступу до НАТО. За проєктом, реалізацію мирної угоди мала б контролювати "Мирний рада" під головуванням Дональда Трампа.

До речі, детальніше про те, що означає для України нова ініціатива Білого дому, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Проєкт активно готували Стів Віткофф та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Це занепокоїло європейських партнерів, які не були поінформовані про зміст пропозицій і вважають, що Україна має бути залучена до всіх переговорів.

Певне заспокоєння принесла заява держсекретаря Марко Рубіо, який зазначив, що процес ще не наблизився до фінального документа.

Натомість Росія публічно заперечує участь у роботі над планом. Дмитро Пєсков заявив, що нібито "жодних консультацій не ведеться".

Що кажуть в Україні щодо плану мирної угоди?